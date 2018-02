Mercados da Ásia despencam após queda em Wall Street

Os mercados da Ásia sofreram forte queda nesta quarta-feira. A onda de baixas foi impulsionada pela má performance do mercado americano. Na terça-feira, Wall Street caiu com o anúncio do prejuízo de US$ 9,83 bilhões do banco Citigroup e com a divulgação de que as vendas do comércio na época de Natal foram menores do que o esperado. Na Europa, os principais pregões também foram afetados pela queda generalizada: por volta das 9h (horário de Brasília), o índice FTSE, da Bolsa de Londres, registrava queda de 1,31%; em Paris, a queda era de 0,98; enquanto o Dax, de Frankfurt, caía 1,19%. Investidores interpretam as notícias como mais um indício de que a economia americana se encaminha para uma possível recessão neste ano que começa. Analistas da região avaliam que uma possível retração do mercado americano conseqüentemente acabará reduzindo o consumo, o que afeta as vendas de empresas da Ásia, que exportam boa parte dos seus produtos aos Estados Unidos. Na eventualidade de uma recessão americana, empresas asiáticas deverão tentar compensar as baixas exportações com maiores vendas à emergente classe média chinesa. Incerteza Entretanto, especialistas afirmam que ainda não se sabe quanto esse segmento de consumidores extremamente promissor, porém ainda insipiente, é capaz de absorver a curto prazo. Em meio a essas incertezas, o índice Hang Seng de Hong Kong teve forte retração e fechou no negativo com queda de 5,37%, e o índice HS H-Shares, que lista empresas baseadas na China continental, despencou 6,56%. No Japão, o Nikkei de Tóquio encerrou em queda de mais de 3%, o nível mais baixo dos últimos dois anos. A bolsa de Xangai também registrou pregão negativo, semelhante a Tóquio, com o índice SSE 180 marcando baixa de 3,28%. Em Cingapura, o Straits Times negociava ao meio-dia a 67,16 pontos, com queda de 2,1%. E em Seul, na Coréia do Sul, o índice KOSPI200 fechou em baixa de 4,3%. O pessimismo americano ecoou também na Oceania. Austrália e Nova Zelândia fecharam em baixa. O S&P/ASX 200 de Sydney sofreu baixa de 150,3 pontos, e o NZX 50 de Wellington com queda de 1,55%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.