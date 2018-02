Mercados da Ásia fecham em alta apesar de queda do dólar As bolsas de valores da Ásia encerraram em alta nesta terça-feira, com ações de companhias exportadoras desconsiderando a valorização do iene para o maior nível em dois meses contra o dólar. Apesar disso, papéis do setor de tecnologia, como Samsung Electronics, recuaram após resultados fracos de uma grande rival norte-americana. Operações nervosas com ações e nova fraqueza do dólar impulsionaram investimentos mais seguros como o ouro e motivaram alta nos futuros dos bônus do governo japonês e do tesouro dos Estados Unidos. O dólar, influenciado por persistentes preocupações sobre o setor de empréstimos imobiliários de alto risco nos EUA devolveu a maior parte dos ganhos modestos de segunda-feira e recuou contra o iene e o euro. A bolsa de TÓQUIO fechou em alta de 0,21 por cento, a 18.002 pontos, apoiada por rali nas ações da telefônica KDDI . Exportadores como a Sony e Canon registraram alta após breve queda ocorrida depois que investidores decidiram que o iene ainda está um pouco abaixo do ponto limite de aceitação. "Muitas empresas assumiram uma taxa dólar/iene de 115 ienes quando fizeram suas estimativas", disse Shinji Igarashi, gerente de ativos do departamento de vendas da Cho Securities. "Os investidores podem ficar preocupados se o iene se fortalecer para 117 ienes ou além disso, mas agora ele está a 120 ienes e há ainda alguma margem." Em SEUL, o mercado fechou em leve queda de 0,04 por cento, a 1.992 pontos, depois de atingir brevemente pico acima de 2 mil pontos pela primeira vez. Samsung Electronics e LG Electronics registraram desvalorizações depois que o balanço trimestral da Texas Instruments, a maior fabricante de chips para celulares do mundo, decepcionou investidores. O indicador MSCI que reúne os principais mercados da Ásia, exceto o Japão, avançava 0,79 por cento, a 579 pontos. A bolsa de SYDNEY fechou em alta de 0,5 por cento, a 6.422 pontos, liderada pela mineradora BHP Billiton . Em HONG KONG, o mercado subiu 0,46 por cento. O mercado de TAIWAN subiu 1,27 por cento, maior marca em sete anos, e em Cingapura a bolsa registrou valorização de 0,82 por cento. A bolsa de Xangai fechou em ligeira queda de 0,07 por cento, a 4.210 pontos. REUTERS AAJ VS