Mercados da Ásia fecham em alta seguindo movimento nos EUA A maior parte das bolsas de valores da Ásia encerrou em alta na terça-feira com redução de temores sobre crédito e foco em ganhos em Wall Street. O índice Nikkei da bolsa de Tóquio, porém, foi na contramão, fechando em queda de 0,23 por cento, a 17.248 pontos. O mercado foi influenciado por resultados trimestrais fracos de empresas e incerteza política depois de uma derrota do governo em eleição realizada no final de semana. "Investidores estão encontrando dificuldade em se movimentar por causa dos balanços trimestrais. Mais de 200 companhias devem divulgar resultados nesta terça-feira", disse Tsuyoshi Segawa, estrategistas da Shinko Securities. As ações da Kyocera despencaram mais de seis por cento depois que o lucro ficou abaixo do previsto. O indicador MSCI, que reúne os principais mercados da Ásia com exceção do Japão operava em alta de 1,91 por cento, a 561 pontos, impulsionado por recuperação de ações nos Estados Unidos na segunda-feira depois que a agência Standard & Poor''s melhorou a classificação da dívida do Morgan Stanley . Os mercados asiáticos também foram impulsionados por fortes resultados trimestrais. A bolsa de HONG KONG subiu 1,96 por cento, 23.184 pontos depois que os resultados do banco HSBC mostraram que suas provisões para créditos duvidosos não foram tão grandes quanto o esperado. Na Coréia do Sul, a bolsa de SEUL registrou valorização de 1,39 por cento, a 1.933 pontos. Em XANGAI o mercado subiu 0,68 por cento, para 4.471 pontos. A bolsa de TAIWAN teve alta de 2,37 por cento e em CINGAPURA o índice Straits Time avançou 0,61 por cento, para 3.457 pontos. A bolsa de SYDNEY subiu 0,58 por cento, incentivada por valorização das ações da mineradora BHP Billiton . Investidores estão deixando operações "carry trade", nas quais se empresta a moedas fracas como o iene para se comprar ativos mais valorizados. "A retomada das ações nos EUA na segunda-feira não foi forte e se o Dow não conseguir subir hoje ou eliminar todos os ganhos de segunda-feira, então o dólar pode cair para 118 ienes e o euro para 161 ienes", disse um operador de um banco japonês. REUTERS AAJ VS