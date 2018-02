Mercados da Ásia fecham em baixa com preocupações sobre EUA As bolsas de valores da Ásia encerraram a quarta-feira em queda, com exportadores como a Toyota Motor atingidas por uma valorização do iene e crescentes preocupações sobre a saúde da economia dos Estados Unidos. Os mercados também sentiram o peso da queda dos preços do petróleo, que afetou ações de petrolíferas. O iene atingiu maior pico em dois meses e meio contra o dólar. A corrida por ativos mais seguros valorizou bônus governamentais e manteve o ouro perto do maior nível em 11 semanas. A bolsa de TÓQUIO recuou 0,8 por cento, para 17.858 pontos, no menor fechamento em um mês. O mercado acompanhou perdas acentuadas em Wall Street, onde resultados fracos da DuPont e de uma grande empresa de hipotecas reacenderam temores sobre uma queda maior por conta de um setor imobiliário fraco. "Os dois componentes que impulsionavam as bolsas --a alta nas ações dos EUA e iene mais fraco que ajudou o mercado a subir-- se inverteram", disse Yutaka Miura, do departamento de informações de ativos da Shinko Securities. O preço do petróleo nos EUA caía 13 centavos de dólar, para 73,43 dólares, tendo recuado também na terça-feira em antecipação a um aumento nos estoques de combustíveis do país e garantias da Opep de que está pronta para atender a qualquer escassez do produto. A bolsa de SEUL foi na contra-mão e se valorizou em 0,6 por cento, a 2.004 pontos. O mercado encerrou em recorde depois que a Moody''s Investors Service aumentou a nota da Coréia do Sul, ressaltando cenário otimista para a quarta maior economia da Ásia. O índice MSCI que reúne os principais mercados da Ásia, exceto Japão, caía 0,29 por cento, a 577 pontos, após três recordes consecutivos. O mercado em HONG KONG fechou em queda de 0,47 por cento, a 23.362 pontos. Em SYDNEY houve desvalorização de 1,27 por cento e CINGAPURA apresentou recuo de 0,86 por cento. A bolsa de TAIWAN reduziu perdas anteriores e encerrou praticamente estável. Em XANGAI, a bolsa subiu 2,7 por cento, para 4.323 pontos. REUTERS AAJ VS