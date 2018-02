Mercados da Ásia interrompem baixa com resultados positivos As bolsas de valores da Ásia encerraram a segunda-feira em alta, compensando perdas iniciais da sessão com o otimismo gerado por fortes resultados trimestrais de uma série de empresas. Os mercados asiáticos chegaram a abrir em queda acentuada e o iene operou em alta depois que o índice S&P 500 sofreu a pior semana em quase cinco anos, com preocupações de que crédito mais restrito poderia causar uma redução na atividade de aquisições. Mas com a temporada de resultados a pleno vapor, houve uma série de balanços positivos para apoiar os mercados, incluindo das companhias Fujifilm Holdings e Fanuc . As ações em TÓQUIO foram pressionadas pela eleição para o Senado do Japão, realizada no domingo e que foi marcada pela derrota arrasadora do governo do premiê Shinzo Abe. A bolsa do país fechou praticamente estável, com valorização ligeira de 0,03 por cento, a 17.289 pontos. O indicador MSCI que reúne os principais mercados asiáticos com exceção do Japão exibia valorização de 0,41 por cento, a 550 pontos. Apesar do resultado da eleição, o iene subiu para o maior nível em três meses contra o euro, pressionando exportadores como Canon, antes de devolver ganhos com uma recuperação das ações. "Abe disse que não vai renunciar, então o impacto sobre a política monetária é limitado", disse Masafumi Yamamoto, economista do Nikko Citigroup. "O iene ainda está muito sensível ao risco e os mercados de ações serão importantes esta semana." Em HONG KONG, o mercado subiu 0,75 por cento, a 22.739 pontos. Na AUSTRÁLIA, a bolsa fechou em alta de 0,43 por cento, para 6.108 pontos. Na CORÉIA DO SUL, houve valorização de 1,25 por cento, a 1.906 pontos, movimento impulsionado por ações do setor de tecnologia. A bolsa de XANGAI encerrou o dia em alta de 2,2 por cento, a 4.440 pontos, antes do governo anunciar medidas para aumentar o compulsório dos bancos em 0,5 ponto percentual.