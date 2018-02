Mercados da Ásia recuam de olho em eleições no Japão e dólar As bolsas de valores da Ásia caíram nesta quinta-feira, nervosas com resultados trimestrais decepcionantes de empresas, agitações eleitorais no Japão e temores de inflação na Austrália. Os negócios foram influenciados ainda por uma estabilização do dólar e alta nos preços do petróleo. A bolsa de TÓQUIO recuou 0,88 por cento, para 17.702 pontos, patamar próximo do menor nível em quase dois meses. Investidores puniram a Advantest, fabricante de equipamentos para testes de chips que despencou cinco por cento depois que divulgou lucro trimestral menor. Eleições para o parlamento japonês no domingo também mexeram com os humores dos investidores. Na AUSTRÁLIA, especulações sobre eventual aumento de juros para conter a inflação atingiram ações de bancos, enquanto os preços dos metais em queda prejudicaram papéis de mineradoras. O índice da bolsa de Sydney caiu 1,29 por cento, para 6.258 pontos, menor nível desde o começo de julho. Em SEUL, o mercado caiu 2,03 por cento, a menor perda em mais de quatro meses, recuando de outro recorde definido no início da sessão. Preocupações crescentes de que algumas ações estão excessivamente valorizadas, após a bolsa acumular alta de quase 40 por cento este ano, afetaram os negócios. O índice MSCI que reúne os principais mercados asiáticos, exceto o Japão, exibia desvalorização de 1,29 por cento. A bolsa em TAIWAN caiu 1,78 por cento, acompanhada por queda de 1,48 por cento em CINGAPURA . A bolsa de HONG KONG perdeu 0,64 por cento, mas o movimento de baixa foi contido por medidas do governo chinês que autorizaram seguradoras do país a investir parte de seus ativos no exterior. Em XANGAI, após as medidas governamentais, houve valorização de 0,52 por cento. REUTERS AAJ VS