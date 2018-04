Mercados da China podem esperar juros mais baixos, diz BC chinês Os mercados chineses podem esperar mais oferta de dinheiro, mais liquidez e juros mais baixos como parte de um pacote de estímulo, afirmou no domingo o presidente do banco central da China. Zhou Xiaochuan disse que Pequim mudou para "moderadamente frouxa" sua posição da política monetária porque a inflação tem se reduzido rapidamente. Zhou também disse que a China lançou seus grande pacote de estímulo com o objetivo de evitar um impacto excessivo da crise financeira global. "Política monetária frouxa pode significar, quantativamente falando, mais oferta de dinheiro e mais liquidez no mercado", ele disse, após a reunião do G20, em São Paulo. "Isso também pode ser refletido nos preços, por exemplo, a taxa de juros de empréstimo do banco pode se tornar mais baixa." (Reportagem de Eadie Chen)