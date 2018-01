Mercados: dados dos EUA reforçam queda de juros O mercado financeiro no Brasil opera atento aos acontecimentos no mercado internacional. No início da tarde, foi divulgado o índice de confiança do consumidor norte-americano referente ao mês de janeiro - de 114,4. Trata-se do mais baixo índice desde dezembro de 1996. O resultado demonstra a perspectiva dos norte-americanos sobre a possibilidade de uma recessão no país. A divulgação ocorre no primeiro dia da reunião do banco central dos Estados Unidos (FED) que deve decidir por um corte na taxa de juros do país. A taxa está em 6,0% ao ano e há grande possibilidade de uma redução de 0,5 ponto porcentual. A política de redução dos juros começou a ser promovida pelo FED com o objetivo de evitar um desaquecimento forte da economia norte-americana, evitando uma recessão. Na quinta-feira da semana passada, o presidente do FED, Alan Greenspan, disse que há divergências entre os economistas quanto ao que constitui uma recessão, mas que um ponto importante para a instituição era a confiança dos consumidores. O resultado de hoje, por revelar um pessimismo dos investidores, abre ainda mais a possibilidade de corte de juros nos EUA. Como está o mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,88%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9710 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 15,430% ao ano, frente a 15,410% ao ano ontem.