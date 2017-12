Mercados dão trégua à Argentina A manhã foi de recuperação nos mercados, conforme vai crescendo a confiança nas várias medidas do governo argentino para evitar um colapso iminente. Mas, ainda assim, os obstáculos são crescentes. Há pouco, uma juíza trabalhista decretou uma medida cautelar impedindo o corte de salários, que é o centro das medidas de ajuste. A decisão ainda pode derrubar o relativo otimismo do mercado. As oscilações recentes não chegam a surpreender, pois os mercados observam atentamente a evolução da crise argentina. A maioria continua apostando que o país deve enfrentar uma grave ruptura em algum momento nos próximos meses, mesmo que todas as medidas adotadas tenham êxito, especialmente pois a deflagração do colapso depende em grande parte da reação do público. Leia mais sobre a crise argentina no link abaixo. Abertura dos mercados Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4670, com queda de 1,67%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,31% ao ano, frente a 25,50% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,68%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 2,81%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,41%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 1,47%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.