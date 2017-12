Mercados de olho no Senado Argentino Os mercados observam o Senado argentino de perto entre hoje e amanhã, quando se espera que seja ratificada a decisão da Câmara, a qual aprovou o pacote de ajuste fiscal no final de semana com poucas alterações. Essa foi uma vitória do presidente Fernando de la Rúa, já que os mercados questionavam a possibilidade de aprovação das medidas, dado o conturbado cenário político em meio à crise que o país atravessa e as eleições legislativas de 14 de outubro. Porém, já surgem dúvidas de que o ajuste seja suficiente para eliminar o déficit público imediatamente, como pretende o governo. De fato, é necessário esperar os primeiros resultados para que se possa avaliar se as medidas surtirão o efeito desejado. Mesmo porque as simulações da equipe econômica consideravam forte crescimento da economia no segundo semestre - o que parece cada vez menos realista - e o prolongamento da recessão diminui a receita tributária. Além disso, a arrecadação fiscal de julho está mais baixa do que o esperado. À parte o fraco desempenho da economia, isso pode se dever ao fato de que as taxas de juros de mercado estiveram muito mais elevadas do que as multas por atraso no pagamento de tributos, especialmente nas últimas semanas. Assim, é possível que muitos contribuintes tenham postergado seus pagamentos. Porém, mesmo que tudo corra conforme planejado pelo governo argentino, restam muitos problemas. O plano é que a eliminação do déficit também acabe com as necessidades de captação de recursos no mercado para cobrir o rombo nas contas públicas. Com isso, seria restaurada a confiança dos investidores e os juros cairiam, barateando o crédito e estimulando o crescimento econômico. Mas ainda não há resposta para o câmbio. O peso está sobrevalorizado, reduzindo a competitividade dos produtos argentinos. Se ainda assim vier o crescimento, ele não pode pressionar demais as compras do exterior, pois as reservas internacionais são limitadas e não parece haver boa vontade para a concessão de mais créditos ao país. E a desvalorização, além de todos os obstáculos legais, afetaria severamente o país, já que 95% das dívidas do governo estão denominadas em dólar. Grande parte das empresas e consumidores também têm dívidas em dólar e seriam fortemente afetados se as cotações começassem a subir. Brasil prepara-se e mercados aprovam as medidas No Brasil, o governo procura reduzir o contágio da crise argentina. Está sendo preparado um pacote de ajuste fiscal adicional e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, encontra-se em Washington para negociar uma possível prorrogação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), garantindo mais US$ 10 bilhões para o país. Com isso, seria solucionada a necessidade de divisas do ano que vem, mesmo com a forte queda esperada para o investimento direto estrangeiro. Por enquanto, os mercados aprovaram as notícias. Mas ainda rondam os fantasmas da moratória e da desvalorização cambial na Argentina, agora no médio prazo, ainda que as medidas do governo brasileiro pareçam suficientes para, depois de um choque inicial, conter conseqüências mais graves no caso de um colapso do país vizinho. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.