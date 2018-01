Mercados desabam no Brasil com acidente em NY O atentado terrorista em Nova York provocou forte nervosismo no mercado financeiro brasileiro. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda vertiginosa de 8,21% e suspenderá os negócios a partir de 11h15. A Assesoria de Imprensa da Bovespa informou que não há previsão de retomada dos negócios. O dólar comercial disparou e está cotado a R$ 2,6800 na ponta de venda dos negócios, com alta de 2,80% em relação aos últimos negócios de ontem. Os negócios neste momento estão travados. Os bancos e corretoras evitam fechar negócios diante do nervosismo do mercado. Quem tem dólar está com receio de vender. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,000% ao ano, frente a 23,000% ao ano ontem. Em Nova York, os mercados estão fechados. A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F)já está consultando o Banco Central sobre a possibilidade de suspender os negócios nos mercados futuros de dólar e juros.