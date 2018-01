Mercados descontrolados com más notícias Ontem o dia foi caótico no mercado financeiro em função do acúmulo de más notícias. Na noite anterior, o governo havia decidido pelo aumento de 0,5 ponto porcentual da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, que passou de 15,25% a 15,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom) justificou a medida pela escalada do dólar, conseqüência do nervosismo dos mercados com o cenário internacional. A alta excessiva da moeda norte-americana começa a ameaçar o cumprimento da principal meta econômica do governo, a inflação, que é de 4% para o ano de 2001. Mas não foi só isso. As principais bolsas no mundo inteiro registraram quedas vertiginosas por causa da desaceleração da economia norte-americana, que já compromete o crescimento econômico mundial. Terça-feira, na sua reunião mensal, o Fed - banco central norte-americano - decidiu cortar os juros básicos dos Estados Unidos de 5,5% para 5% ao ano, o que o mercado considerou insuficiente para reanimar a economia do país. Desde então, as bolsas, e em especial o índice Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - não pararam de cair, demonstrando que as dificuldades se alastraram por toda a economia, e não estão somente restritas ao setor de alta tecnologia e Internet. O mercado espera que o Fed realize uma reunião extraordinária antes da próxima, marcada para 15 de maio, para reduzir os juros ainda mais, corrigindo o marasmo da economia e o pessimismo dos investidores. Isso já ocorreu no início do ano sob circunstâncias semelhantes. Argentina continua preocupando os brasileiros Além disso, a situação argentina continua assustando os investidores. O novo ministro da Economia, Domingo Cavallo, responsável pela estabilização econômica no país e da fixação da paridade do peso com o dólar, anunciou um pacote de medidas para tentar reverter o que chamou de "depressão econômica". A recessão na Argentina já dura mais de 30 meses, a taxa de desemprego supera os 14% e o governo não consegue cumprir as metas com os credores internacionais. As medidas, condensadas na Lei de Competitividade, incluem a elevação da Tarifa Externa Comum (TEC) para bens de consumo que entram no país de fora do Mercosul o que depende de aprovação do Brasil, Uruguai e Paraguai; alterações tributárias; guerra à sonegação e evasão fiscal; e poderes especiais para governar. O problema é que o pacote depende não só de um sólido apoio político interno, incluindo o Congresso e os governadores das províncias, mas também dos parceiros do Mercosul. É por isso que Cavallo veio ontem à noite a Brasília para se encontrar com os ministros da Fazenda, Pedro Malan; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tápias; e de Relações Exteriores, Celso Lafer. Os empresários argentinos aplaudiram a iniciativa, mas as resistências a ampliar os poderes do ministro são muito grandes. Mercados podem acalmar hoje Se o noticiário não trouxer mais surpresas desagradáveis, a tendência é que os exageros de ontem sejam corrigidos, em especial no mercado de juros. As cotações dos contratos estão muito mais elevadas do que as proporções normais das taxas em relação à Selic. Além disso, a Bolsa e o dólar vêm acumulando tendências pessimistas, o que abre espaço para uma recuperação. Mesmo assim, os problemas nos Estados Unidos, agora se alastrando mundo afora, e na Argentina especificamente, não terão solução rápida ou fácil. Isso significa que o nervosismo dos investidores é justificado e não deve se dissipar brevemente.