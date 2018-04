Mercados devem reagir ao acordo com FMI A reação dos mercados ao novo acordo entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo brasileiros será conhecido hoje, já que o anúncio foi feito ontem, após o encerramento das operações. A expectativa de analistas é de que as taxas de câmbio comecem o dia com queda expressiva. Também para os demais ativos, o dia deve ser de ajuste dos preços, com uma possível alta da Bolsa e recuo das taxas de juros. O fato é que os mercados devem se ajustar ao novo cenário. É certo que grande parte dessa reação positiva ao acordo já foi demonstrada pelos investidores (veja o fechamento dos mercado ontem no link abaixo). Mas os primeiros comentários apurados pela Agência Estado dão conta de que as características do acordo estão melhores do que o esperado, o que abre espaço para uma reação ainda maior. Segundo nota oficial do Fundo, o acordo prevê um empréstimo de US$ 30 bilhões em novos recursos, sendo que 80% desses recursos serão desembolsados durante 2003. Além disso, o piso de reservas internacionais líquidas será reduzido em US$ 10 bilhões, o que aumenta a capacidade do Banco Central para atuar no mercado de câmbio (veja mais detalhes sobre o acordo no link abaixo). Expectativa sobre apoio político A expectativa agora fica por conta do apoio dos candidatos à presidência da República ao pacote anunciado ontem. Candidato pela Frente trabalhista, Ciro Gomes não quis comentar os detalhes do acordo, alegando estar rouco. Já o candidato pelo PSDB, José Serra, que já vinha defendendo a importância da ajuda do FMI, afirmou que precisa ler os textos sobre o acordo antes de comentá-lo em detalhes. Já o candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senador José Alencar (PL-MG), afirmou que o acordo com o FMI não é um compromisso do presidente Fernando Henrique Cardoso, e sim "um compromisso nacional". E o candidato do PSB à Presidência da República, Anthony Garotinho, disse que não comentaria antes de conhecer a íntegra do documento. De qualquer forma, a característica do acordo que garante a liberação de recursos no próximo ano, independentemente de qual seja o presidente, foi muito bem recebida pelos analistas. Para os investidores, é um sinal claro da confiança do Fundo nas condições econômicas do País. Não deixe de ver no link abaixo dicas completas sobre investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.