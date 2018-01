Mercados: dia calmo e poucos negócios O feriado de hoje nos Estados Unidos - dia de Martin Luther King - faz o mercado financeiro operar atento ao cenário interno. Amanhã começa a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para a definição da taxa básica de juros - Selic -, que está em 15,75% ao ano. As expectativas são de redução dos juros e as opiniões se dividem entre quedas variando de 0,25 a 0,75 ponto porcentual. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9470 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,10% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,130% ao ano, frente a 16,110% ao ano registrados na sexta-feira. Amanhã novamente os investidores estarão atentos à economia dos Estados Unidos. A temporada de balanços de empresas do país ganha força, com gigantes como a Citigroup, Ford, General Electric, Intel, Microsoft e a Sun apresentando seus números do quarto trimestre de 2000. Na quarta-feira serão conhecidos também dados importantes da atividade econômica norte-americana.