Mercados: dia deve ser de forte nervosismo O mercado financeiro no Brasil deve ter uma sexta-feira de forte instabilidade. No início dos negócios, esta situação já pôde ser percebida. As incertezas em relação ao impacto econômico de uma reação norte-americana aos ataques terroristas dominam as análises dos investidores. Com a chegada do final de semana e a perspectiva de abertura das Bolsas de Nova York, na segunda-feira, o clima de instabilidade fica ainda pior. O presidente dos EUA já afirmou que irá atacar todos os envolvidos em ataques terroristas, assim como países que dêem cobertura a estas pessoas. O principal alvo é o Afeganistão. A imprensa londrina informa hoje que o Taleban - que governa Afeganistão - alertou os EUA que irá retaliar se o país for atacado como represália aos ataques terroristas desta semana. Em meio às incertezas do que pode acontecer daqui para frente, os analistas afirmam que, para o Brasil, o cenário econômico não é nada bom. O País tem grande parte de sua dívida atrelada ao dólar e, portanto, o déficit em suas contas tende a aumentar, com a alta do dólar. De outro lado, a elevação do preço do petróleo e a valorização do dólar frente ao real pressionam para cima a inflação, o que pode provocar nova rodada de alta de juros. Para a economia, trata-se de mais um entrave. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para reavaliar a Selic, a taxa básica de juros, que está em 19% ao ano e os analistas não têm nenhuma certeza de qual deve ser a decisão do Comitê. Nos EUA, a reunião do Banco Central (Fed) para reavaliação dos juros está marcada para 2 de outubro, mas é grande a expectativa de que uma redução da taxa, que está em 3,5% ao ano, aconteça antes deste dia. Para a economia americana, que já está em desaceleração forte, esta seria uma das maneiras para se evitar a temida recessão. Esta possibilidade ficou mais forte depois dos ataques terroristas. Veja como estão os mercados O dólar comercial começou o dia cotado a R$ 2,7100 na ponta de venda dos negócios e há pouco era negociado a R$ 2,6940, com alta de 1,28% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com baixa de 3,61%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 25,070% ao ano, frente a 24,600% ao ano ontem. Na Europa, a situação não é diferente. Às 10h17, a Bolsa de Frankfurt estava em queda de 5,2%, a Bolsa de Paris recuava 4,6% e a Bolsa de Londres estava em baixa de 3%. O petróleo continua em alta. Há pouco, o contrato futuro do petróleo brent com vencimento em novembro subia 4,9% ou US$ 1,40 para US$ 29,77 o barril na Bolsa Internacional de Petróleo (IPE), em Londres.