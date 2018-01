Mercados discutem alternativas para Argentina Apesar do pacote de US$ 15 bilhões do FMI para evitar os efeitos mais graves de um colapso argentino sobre o Brasil, os negócios continuam parados, com pequeno volume de transações e poucas variações nas cotações. O governo em Buenos Aires já admitiu ser impotente para solucionar a situação crítica que o país atravessa e apela a governos estrangeiros e organismos internacionais por ajuda. Fala-se em novo pacote do FMI de cerca de US$ 9 bilhões. Enquanto isso, as reservas internacionais esgotam-se rapidamente. O sistema financeiro opera cada vez mais próximo do limite, e analistas falam em uma ruptura nos próximos dias ou, no máximo, semanas. Também é certo que nem o pacote do FMI será capaz de evitar que o Brasil seja atingido por um choque inicial de um desfecho traumático na Argentina, com desvalorização cambial e moratória. Outro fator que pesa na decisão de concessão de novos créditos emergenciais ao governo De la Rúa é a gravidade da crise e suas conseqüências. O problema é que a moratória abala definitivamente a credibilidade do país definitivamente e a alta do dólar corrigirá 95% das dívidas do governo, denominadas na moeda norte-americana. Incluindo empresas e consumidores, o total de dívidas em dólar na Argentina chega a 60%. Assim, os efeitos de uma alteração no regime de paridade cambial seriam devastadores. A Argentina responde por 23% dos títulos de dívida de países emergentes e uma depressão econômica certamente afetaria todo o mercado, especialmente nesse momento de desaceleração da economia mundial. Mas a raiz da crise é a sobrevalorização do peso, fixado em US$ 1, prejudicando a competitividade dos produtos argentinos, e, conseqüentemente, emperrando a economia. O argumento que sustenta a indiferença geral com a situação do país é que não há dinheiro que chegue enquanto o câmbio não for corrigido. A dívida externa só cresceria ainda mais e os problemas só estariam sendo adiados, para um desfecho ainda mais grave no futuro. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4690, com queda de 0,68%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,460% ao ano, frente a 24,130% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,83%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 3,88%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,58%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,03%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.