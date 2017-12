Mercados divididos sobre Selic na quarta O mercado financeiro inicia a semana divido a respeito de qual deve ser a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre o rumo da taxa Selic, a taxa básica referencial da economia, atualmente em 18,25%. O único consenso dos analistas é de que haverá elevação do juro. Mas, sobre a intensidade desse ajuste, surgem vários palpites, de 18,75% a 27%, dependendo do desfecho esperado para a Argentina. É possível dividir as apostas dos mercados em duas correntes. Há aqueles que acreditam que, caso a Argentina prossiga com seu cenário indefinido por mais alguns dias, então o Copom deve promover um ajuste modesto da Selic, entre 0,5 ponto e 1,5 ponto percentual. O Comitê guardaria um aumento mais intenso para o momento em que a Argentina opte pela moratória ou desvalorização. Outro grupo do mercado tem um argumento inverso. Haveria um choque de juros agora, mesmo se a Argentina demorar para definir seu cenário, já que, para esses analistas, as cotações já estão muito próximas do que seria o esperado num eventual colapso da economia do país. "A demora para o desfecho da Argentina é o mais prejudicial para o Brasil e, por isso, o adiamento da solução do país vizinho é o que imporia a necessidade de um choque de juro para amenizar o câmbio", defende um profissional. Na Argentina, o governo insiste com o ajuste fiscal, embora tenha um apoio hesitante da base governista e ainda não conte com o apoio da oposição. Surgem informações de que o governo esteja tentando uma negociação ampla da dívida externa do país e dos títulos com vencimento até o final do ano Dólar cai ligeiramente Depois de vários dias seguidos apostando que a Argentina não sobreviveria ao dia seguinte, o mercado agora parece se preparar para enfrentar um prologamento da crise no país vizinho. Sem muitas modificações no cenário e com o dólar nas alturas, as cotações cederam um pouco hoje no início da tarde. A ligeira recuperação depois do pessimismo extremo da semana passada estende-se aos demais mercados. Veja os números abaixo. Números dos mercados Às 15h00, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5870, com queda de 0,12%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 26,000% ao ano, frente a 26,600% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 1,28%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 2,48%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,86%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 2,37%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.