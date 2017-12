Mercados do mundo fecham mais cedo na quarta-feira Vários mercados internacionais terão horários reduzidos para o feriado de Ano Novo. Nesta quarta-feira, a Bolsa de Tóquio não vai abrir e a de Hong Kong terá pregão abreviado; a Bolsa de Paris fechará mais cedo, às 11h (de Brasília); a Bolsa de Londres fechará às 10h30 (de Brasília) e a IPE terá fechamento às 11h (de Brasília); as Bolsas de Frankfurt e Madri não vão abrir. Todos os mercados estarão fechados na quinta-feira. Na sexta, a Bolsa de Tóquio não vai operar; a IPE terá fechament o às 11h (de Brasília). As informações são da Dow Jones.