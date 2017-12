Mercados do sudeste asiático encerram a semana em alta A expectativa de fortalecimento da economia americana, em razão da queda do número de pedidos de seguro-desemprego nos EUA, foi a grande responsável pela alta de 3,19% na bolsa filipina. Em Seul, o índice Kospi subiu 2,95%, com as compras realizadas por investidores estrangeiros. O Nikkei 225 registrou alta de 2,42% com a procura por barganhas, principalmente de alta tecnologia. Não houve negociações em Taiwan por ser feriado nacional. Às 5h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,87%;Indonésia: +1,34%; Malásia: +1,39%; Tailândia: +0,45% e Cingapura: +0,83%.