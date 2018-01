Mercados do sudeste asiático registram queda generalizada A expectativa sobre o ataque dos EUA ao Iraque e a queda dos principais índices da bolsa de Nova York ontem (Dow Jones: -1,10%; Nasdaq: -1,27%) influenciaram diretamente o desempenho dos mercados asiáticos nesta quinta-feira. Em Taiwan, a queda foi de 2,53%, o pior desempenho em seis semanas. A bolsa também foi afetada pela preocupação de que certos bancos podem ser afetados pelo fechamento do Makro. Em Seul, o índice Kospi sofreu retração de 1,31%, afetado principalmente pelo vencimento dos contratos de opção. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, caiu 0,79%, puxado pelos papéis de tecnologia. Nas Filipinas, as perdas em blue chips resultaram em queda de 0,11% do principal índice da bolsa. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,77%; Indonésia: -0,32%;Malásia: -0,77%; Tailândia: -0,11% e Cingapura: -1,49%.