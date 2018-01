Mercados: dólar abre em baixa e oscila O mercado financeiro começa o dia em compasso de espera. O dólar comercial abriu em baixa, chegou a subir e voltou a cair. Há pouco, estava cotado a R$ 2,1310 na ponta de venda dos negócios - estável em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,89%. No mercado de juros, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,960% ao ano, frente a 17,800% ao ano registrados na sexta-feira. A eficiência do pacote argentino, divulgado na sexta-feira pelo ministro da Economia Ricardo López Murphy, no sentindo de garantir as metas fiscais e reaquecer a economia é a principal preocupação do mercado financeiro no início dessa semana. O apoio político também é uma incógnita que preocupa analistas e investidores. A novidade trazida pelos jornais argentinos hoje é a possível volta do ex-ministro, Domingo Cavallo, ao governo. Expectativa para o mercado financeiro Diante das profundas incertezas em relação ao apoio político que o pacote argentino pode ter e do impacto que deve causar nos mercados financeiros, os analistas não têm uma idéia exata de qual deve ser o comportamento do dólar nessa semana. De acordo com a política de câmbio no Brasil, a moeda norte-americana pode oscilar livremente, sem que haja limites para esse movimento. Segundo Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, a tendência mais provável é que o dólar continue apresentando tendência de alta. Já as taxas de juros devem continuar oscilando de acordo com o desempenho do dólar e podem apresentar alguma correção, em função da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai reavaliar, amanhã e quarta-feira, a taxa básica de juros - Selic. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a instabilidade deve continuar, segundo os analistas. Nesse mercado pesa o desempenho das bolsas de Nova York que devem ser influenciadas pelo resultado da reunião do banco central dos Estados Unidos (FED), amanhã. Semana de decisões Para o ex-diretor do Banco Central (BC), José Júlio Sena, da MCM Consultores, a tensão nos mercados financeiros pode diminuir nessa semana com o anúncio de um novo corte das taxas de juros norte-americanas. A expectativa de Sena é que o FED reduza a taxa, que está em 5,5% ao ano, em 0,5 ou 0,75 ponto porcentual. Mas faz uma ressalva: "Apesar de esperado, um corte de 0,5 ponto pode ser considerado pelos investidores menos agressivo do que, de fato, deveria ser". Outro foco de atenção, mas menos importante, é a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que será divulgado na quarta-feira. Em relação à decisão do Copom, a maior parte dos analistas acredita que o Comitê deixará a taxa no patamar atual. "A alta do dólar provocada, principalmente pela instabilidade externa, aumenta a expectativa de pressão sobre os índices de inflação e reduz as chances de cortes de juros", explica Sena. Uma alta da taxa, na avaliação do ex-diretor do BC, é precipitada.