Mercados: dólar bate novo recorde de R$ 2,4220 O dólar teve mais um dia de forte de alta e chegou a um novo recorde. No patamar máximo do dia, também o de fechamento, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 2,4220, com alta de 0,71% em relação aos últimos negócios de ontem. A falta de dólares no mercado financeiro, ao mesmo tempo em que a demanda por moeda norte-americana mantém-se alta, vem provocando uma escalada nas cotações do dólar nos últimos dias. O mês de junho é marcado por um forte volume de vencimentos de dívidas de empresas no exterior - de US$ 4,5 bilhões. O total está bem acima da expectativa dos analistas que projetavam um volume de US$ 2,5 bilhões para este mês. As incertezas em relação à crise de energia e ao processo eleitoral no Brasil, além das perspectivas negativas para a situação argentina, deixam os investidores inseguros em relação ao futuro. Diante disso, os investidores que têm dólares em carteira não se desfazem do ativo, que é usado como operação de segurança (hedge). Ou seja, a entrada de dólares no mercado é reduzida ao mesmo tempo em que o volume de saída é grande, o que pressiona para cima as cotações do dólar. No mercado de juros, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 20,920% ao ano, frente a 20,860% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia em alta de 1,52%. Amanhã é feriado no mercado financeiro no Brasil. Nos exterior, os negócios abrem normalmente. Nos Estados Unidos, será divulgado o índice de preços ao produtor (PPI) e na sexta-feira sai o índice de preços ao consumidor (CPI). Em Nova York, as bolsas fecharam em queda hoje. O Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,70%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,23%. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.