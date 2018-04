Mercados: dólar cai com leilões do BC As ações do Banco Central (BC) permaneceram no foco de atenção dos investidores durante a manhã. O BC realizou o primeiro leilão de linha externa e o resultado, para o mercado de câmbio, foi a queda expressiva das cotações do dólar. Os investidores também gostaram do anúncio de que o BC fará um segundo leilão no início desta tarde. Às 14h25, a moeda norte-americana está cotada a R$ 3,0930 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 1,65% em relação aos últimos negócios de ontem. Este é o patamar mínimo atingido durante a manhã. A máxima chegou a R$ 3,1480. Com o resultado alcançado até agora, o dólar acumula uma queda de 10,86% no mês de agosto. No ano, a alta é de 33,55%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,08%. O volume de negócios está em R$ 228 milhões. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 21,620% ao ano, frente a 21,910% ao ano negociados ontem. Os investidores também estão atentos à viagem do presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan. Eles vão para Nova York na semana que vem, onde estão previstos encontros com banqueiros para discutir justamente a disponibilidade de serem abertas mais linhas para comércio externo. O mercado não espera aumento na oferta de financiamentos, mas vários analistas afirmam que será positivo se Fraga e Malan conseguirem compromissos de que, pelo menos, não haverá encolhimento maior das linhas. O cenário político também continua em destaque. Os investidores ainda esperam uma reação do candidato do PSDB, José Serra, nas pesquisas eleitorais. O horário político começou na terça-feira e é grande a expectativa em relação às próximas apurações. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 1,50% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 2,21%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em alta de 1,01%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.