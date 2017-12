Mercados: dólar cai sem atuação do BC A agressividade mostrada ontem pelo Banco Central (BC), com três intervenções no câmbio, está sendo respeitada pelo mercado. Pelo menos hoje até o início da tarde, o dólar ficou abaixo de R$ 2,30 durante a maior parte do tempo. Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,2890 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,69% em relação às últimas operações de ontem. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), apesar da tendência positiva das bolsas de Nova York, os negócios não reagem e registram baixa de 0,47%. O Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? está em alta de 1,61%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? opera com alta de 3,21%. Já o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires registra queda de 0,55%. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo ? que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano ? pagam juros de 23,100% ao ano, frente a 23,050% ao ano ontem. Analistas consideram que a taxa básica de juros (Selic), em 18,25% ao ano, que apresenta viés de baixa, não deve ser reduzida antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 17 e 18 de junho. Isso só deve se confirmar com um mercado de câmbio estável e sem intervenções constantes do Banco Central. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.