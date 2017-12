Mercados: dólar chega a R$ 2,0480 A instabilidade do cenário externo continua provocando reações negativas no mercado financeiro brasileiro. No início da tarde, o dólar chegou à máxima do dia, sendo cotado a R$ 2,0480 - alta de 0,34% em relação aos últimos negócios de ontem. A situação da Turquia, a apreensão com o futuro da economia argentina e o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana criam um clima instável no exterior (veja mais informações no link abaixo). Em períodos como esse, os mercados de países emergentes, como o Brasil, são os que mais sofrem. Exemplo disso é a recente alta do dólar, provocada por uma demanda maior de investidores por operações de hedge, ou seja, segurança. Com a aproximação do carnaval, quando os mercados internacionais estarão operando normalmente, isso fica ainda mais evidente. Isso porque os investidores não querem correr risco e protegem-se aumentando a posição em moeda norte-americana. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,55%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,450% ao ano, frente a 16,490% ao ano ontem.