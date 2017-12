Mercados: dólar chega a R$ 2,4980 O Banco Central (BC) voltou a atuar no mercado de câmbio nesta manhã. De acordo com apuração dos editores Josué Leonel e Cristina Canas, o BC fez consultas às mesas de câmbio dos principais dealers - bancos autorizados pelo BC a intervir no mercado em nome da instituição -, sinalizando que teria moeda norte-americana para oferecer. Apesar da intervenção, as cotações do dólar mantiveram-se em patamares bastante elevados. Na ponto máximo do dia, a moeda norte-americana chegou a ser vendida a R$ 2,4980, com alta de 1,96% em relação aos últimos negócios de ontem. Há pouco, a cotação havia recuado um pouco - em R$ 2,4920, com alta de 1,71%. A situação argentina mantém os investidores em profundo clima de incertezas. A expectativa maior está relacionada ao resultado do leilão de títulos argentinos de curto prazo(Letes), que será realizado hoje à tarde (veja mais informações no link abaixo). A crise pode aprofundar-se ainda mais com a proximidade das eleições parlamentares em outubro. O enfraquecido apoio político ao presidente Fernando de la Rúa dificultará a aprovação de medidas mais agressivas de corte de gastos. Segundo analistas, a demora vem agravando o cenário argentino no médio prazo e começa a preocupar também no curto prazo. O reflexo disso deve ser visto hoje com o resultado do leilão de Letes.