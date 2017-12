Mercados: dólar começa a semana em alta O dólar será novamente nesta semana foco de atenção para os investidores. Dois motivos - que não são novos, mas podem provocar instabilidade - devem pressionar as cotações ao longo dos próximos dias. Um deles é a situação da Argentina. Na sexta-feira, a taxa de risco do país vizinho superiou os 1 mil pontos - patamar alcançado antes da troca (swap) de títulos de curto prazo por papéis de vencimento mais longo. A piora do quadro argentino foi provocada pelo boato de renúncia do ministro da Economia, Domingo Cavallo, que precisou ser desmentido pelo presidente Fernando De la Rúa. Além disso, o governo prometeu pagar uma dívida de US$ 225 milhões às províncias e marcou uma reunião para esta segunda-feira, a fim de negociar a questão. A promessa é considerada um "absurdo" para membros da equipe econômica do governo, já que não há de onde tirar este dinheiro. O quadro pode se agravar, já que os governadores oposicionistas - 13 das 23 Províncias do país - declararam que não participarão do encontro. No início do dia, os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 80,750 centavos por dólar, com queda de 2,71% em relação ao fechamento de sexta-feira. Cenário político Outro fator que gera incertezas para os investidores e pode provocar nova pressão de alta sobre as cotações do dólar é a sucessão presidencial em 2002. Neste ponto, para os investidores, o que importa é saber qual será o próximo plano de governo. Isso porque o País tem problemas de longo prazo, como a escassez de energia e a aprovação de reformas e, portanto, as diretrizes do próximo governo serão fundamentais para a economia do País. Veja a abertura do mercado financeiro O dólar comercial começou o dia em alta. Há pouco estava cotado a R$ 2,3220 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,43% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,21%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 0,35%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,29%. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.