Mercados: dólar começa o dia em alta O leilão de títulos de curto prazo da Argentina (Letes) deve manter os investidores atentos durante toda a manhã. A operação acontece à tarde e os analistas já dão como certa uma elevação das taxas negociadas nestes papéis, em relação aos juros de leilões anteriores. De acordo com a correspondente Marina Guimarães, se o patamar de negociação ficar acima de 14%, pode haver uma alta ainda maior da taxa de risco do país (veja mais informações no link abaixo). O governo argentino também vai colocar outros títulos em mercado, o Bonte 2002. Trata-se de um bônus do Tesouro argentino, que vence em maio e conta com a característica de "cross default". Isso significa que, se não for pago algum dos títulos do governo, o banco em poder deste papel não terá que aguardar pelo vencimento para dar início a ações legais de cobrança. Esta colocação foi um pedido dos bancos, segundo apurou Marina Guimarães. Argentina: impacto no mercado financeiro no Brasil O Brasil vem sofrendo as conseqüências da situação argentina. Os dois países têm uma forte proximidade comercial e geográfica, o que impede que o Brasil fique imune às turbulências na Argentina. Esta situação afeta a imagem do Brasil perante os investidores estrangeiros e, como o País é muito dependente de capital externo, o impacto no mercado financeiro já vem sendo percebido. O dólar oficial acumula no ano uma alta de 25,54% até o fechamento dos negócios ontem e não há expectativa de que esta tendência de desvalorização do real frente ao dólar diminua no curto prazo. Com a queda do investimento direto para o País - em 2000 foi de US$ 30 bilhões e, para este ano, não deve ultrapassar US$ 20 bilhões - e expectativa de saldo deficitário para a balança comercial, a escassez de dólares no mercado interno deve ficar ainda maior. Para tentar atrair moeda norte-americana para o País, os juros também estão apresentando tendência de alta. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em junho, a decisão do governo de elevar a taxa básica de juros (Selic) de 16,75% para 18,25% ao ano teve como um dos motivos incentivar aplicações em juros. Desta forma, esperava-se que grandes investidores deixassem boa parte de suas posições em dólares e migrasse para títulos indexados a taxas de juros. Segundo analistas, esta expectativa não se confirmou. As empresas e grandes investidores vêm mantendo suas operações de hedge (segurança), ou seja, acreditam que o cenário pode piorar e mantêm-se em uma estratégia mais cautelosa. Para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a situação argentina, aliada ao problema da crise energética, impediu a verificação de um cenário mais positivo para este ano, quando o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - acumula uma baixa de 8,87% até o fechamento de sexta-feira. Veja mais informações no link abaixo. Veja como está o mercado financeiro O dólar comercial está cotado a R$ 2,4620 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,49% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bovespa está em alta de 0,91%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 25,000% ao ano, frente a 25,400% ao ano ontem. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,13%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,68%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.