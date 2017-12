Mercados: dólar começa o dia em baixa A entrevista concedida pelo diretor de política monetária do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, nesta manhã contribuiu para a queda das cotações do dólar no início dos negócios. Na abertura do mercado, o dólar estava cotado a R$ 2,4150 na ponta de venda, chegou ao patamar mínimo de R$ 2,3880 e há pouco era vendido a R$ 2,4060, com queda de 0,66% em relação aos últimos negócios de ontem. Figueiredo confirmou que o BC continuará atuando no mercado de câmbio e que a instituição venderá US$ 6 bilhões a partir de hoje até o final do ano. O objetivo do BC, segundo apuração dos editores Gustavo Freire e Adriana Fernandes, é "irrigar" o mercado de câmbio, sempre que julgar necessário. Figueiredo esclareceu que o BC visa o cumprimento das metas de inflação e quem não há um patamar de cotação do dólar a partir do qual a instituição atuará. O diretor do BC também esclareceu que "ninguém está pensando" em uma reunião extraordinária do Comitê de Política Monetária (Copom) para decidir sobre uma nova alta na taxa básica de juros (Selic), que chegou a ser cogitada ontem no mercado financeiro. A Selic foi elevada de 16,75% para 18,25% ao ano em reunião realizada nos dias 19 e 20 de junho. O Copom colocou um viés de baixa na taxa Selic, o que permitiria ao presidente do Banco Central, Armínio Fraga, reduzir a taxa antes da próxima reunião do Comitê, nos dias 17 e 18 de julho. Ontem, com a forte alta do dólar e sem a entrada do BC no mercado de câmbio para reduzir a pressão de alta sobre as cotações, muitos investidores consideraram este um sinal de que o BC poderia elevar os juros para tentar reduzir a alta da moeda norte-americana. O sócio-gerente da BankBoston Asset Management (BAM), Márcio Verri, não acreditava nesta possibilidade ontem, no final dos negócios, apesar dos rumores que já chegavam à mesa de operação do banco. "Esta atitude prejudicaria muito a credibilidade do Banco Central", afirmou. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os negócios abriram do lado positivo. Há pouco, o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - estava em alta de 1,53%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,350% ao ano, frente a 24,850% ao ano registrados ontem. Situação argentina Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o presidente Fernando De la Rúa prometeu destinar US$ 190 milhões para a província de Buenos Aires, a maior do país e a mais endividada, para o pagamento de salários do funcionalismo. Em troca, o governador justicialista, Carlos Ruckauf, cortará gastos de US$ 1 bilhão ainda neste ano. Mas o acordo não deve parar por aí, já que as províncias reclamam o pagamento de uma dívida de US$ 1,3 bilhão e o governo central reconhece apenas US$ 317 milhões como dívida efetiva. A equipe econômica sugeriu que as províncias emitissem bônus de US$ 600 milhões, mas os governadores não aceitaram a proposta. Ou seja, a questão política entre o governo e as províncias na Argentina ainda podem gerar instabilidade no mercado financeiro. Há pouco, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires estava em alta de 0,54%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 79,300centavos por dólar, com queda de 2,10% em relação ao fechamento de ontem e a taxa de risco argentina subiu para 1.101 pontos. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.