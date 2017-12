Mercados: dólar começa o dia em forte alta Sem negócios nos mercados norte-americanos devido ao feriado do dia da Independência e com a piora do quadro argentino, o dia no mercado financeiro pode ser de instabilidade. O dólar comercial começou o dia com forte alta e há pouco estava cotado a R$ 2,3850 na ponta de venda dos negócios - com alta de 1,40% em relação às últimas operações de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,10%. Apesar da intenção do Banco Central (BC) de impedir especulações no mercado de câmbio que acabam por provocar uma desvalorização muito forte do real frente ao dólar, as cotações da moeda norte-americana mantêm-se pressionadas. Isso porque grande parte da demanda por dólar não é especulação, mas sim uma tendência do investidor de buscar no dólar a segurança para seus investimentos. As incertezas do cenário que fazem com que o investidor continue fazendo operações de hedge (segurança) são: a situação argentina, a crise de energia no Brasil e o processo eleitoral do próximo ano. São questões sem solução no curto prazo e a falta de um cenário definido mantém os investidores mais cautelosos. Argentina Em relação à Argentina, o país vizinho precisa de medidas para a retomada do crescimento e equilíbrio de suas contas. "O que foi feito até agora, ou seja, mudança cambial para as relações comerciais e cobrança de CPMF são atitudes paliativas" afirma o diretor da BNL Asset Management, Claudio Lellis. Já a operação de troca (swap) de títulos da dívida argentina de curto prazo por papéis com vencimento mais longo, segundo Lellis, apenas evitou um calote da dívida no curto prazo. O executivo acredita que será muito difícil para o ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, encontrar uma saída para os problemas financeiros do país sem mexer na paridade cambial entre o peso e o dólar. "Neste caso, o problema é que muito da dívida das empresas e do governo está indexada ao dólar. Mesmo que as empresas já tenham uma proteção em moeda norte-americana, grande parte das pessoas físicas não tem, o que significa que o país passaria por dificuldades financeiras", explica. Recentemente, o impasse nas negociações entre o governo federal e as províncias governadas pelo Partido Justicialista gerou uma piora no quadro argentino. A questão envolve um valor que deveria ter sido repassado do governo federal para as províncias, o que ainda não aconteceu. Com o início desta crise política, o governo perde força para aprovas medidas importantes no campo econômico e financeiro. Intervenções do BC Lellis acredita que, caso as condições internas fossem melhores, o dólar não seria tão influenciado pela questão argentina. Mas, com as incertezas em relação aos efeitos do racionamento de energia na economia brasileira e as incertezas em relação ao próximo governo, não há fatores positivos que possam melhorar a tendência para o câmbio. As intervenções do BC no mercado de câmbio são positivas, segundo Lellis, mas apenas quando o problema é falta de liquidez, ou seja, falta de dólares no mercado. "Quando a pressão de alta é resultado de influências externas, a intervenção do BC é desnecessária, já que ele não tem controle nenhum sobre estas questões e, portanto, pode estar gastando recursos sem que isso de fato reduza a pressão de alta sobre o dólar", afirma. Veja mais informações sobre a alta do dólar no Brasil e a intenção do Banco Central de diminuir esta pressão no link abaixo.