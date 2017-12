Mercados: dólar dispara e fecha a R$ 2,4220 As dificuldades do governo argentino e o baixo volume de negócios no mercado de câmbio nesse dia em que os mercados norte-americanos estiveram fechados por causa do Dia da Independência favoreceram a especulação. O Banco Central (BC) não interveio e o dólar disparou, fechando na cotação máxima do dia - R$ 2,4220 - registrando alta de 2,98%. Os demais mercados seguiram o pessimismo, com alta nos juros e queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Como o BC ignorou a forte alta, que elevou as cotações da moeda norte-americana para valores próximos aos das vésperas da política de intervenção, os mercados ficaram agitados. Repetiram-se os boatos usuais de renúncia do ministro da Economia argentino, Domingo Cavallo, e do presidente Fernando de la Rúa. A novidade é que cresce a percepção de que talvez seja necessário novo aumento da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. Na última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), a Selic foi elevada muito acima das expectativas, de 16,75% para 18,25% ao ano, mas a equipe econômica vislumbrava uma queda no curto prazo. O plano era "irrigar" o mercado com dólares e conter as fortes altas, consideradas especulativas. Como as cotações voltaram a subir e o Copom considera esse patamar do câmbio excessivamente elevado para o cumprimento das metas de inflação, o movimento mais coerente seria nova intervenção, por venda de dólares ou títulos cambiais, ou até elevação dos juros. O mercado agora espera a reação do BC. Risco da Argentina não pára de crescer Os juros argentinos continuam subindo, refletindo o pessimismo crescente dos investidores frente às dificuldades políticas. Os governadores oposicionistas - 13 de um total de 23 - exigem que o governo federal repasse até sexta-feira, ao menos a parcela da dívida reconhecida pelo Ministério da Economia, de US$ 350 milhões. O quase US$ 1 bilhão restante exigido pelos governadores das províncias continuariam em negociação. A proximidade das eleições parlamentares de outubro e a penúria financeira de ambas as esferas potencializam a gravidade da crise. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4220 - com alta de 2,98%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,850% ao ano, frente a 23,900% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,06%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,81%. Nos Estados Unidos, os mercados não funcionaram devido ao feriado de comemoração da independência do país. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.