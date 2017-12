Mercados: dólar disparou e BC interveio Nessa semana, houve um agravamento moderado do pessimismo dos investidores, com destaque para as altas seguidas do dólar. Hoje, o Banco Central interveio vendendo 2 milhões de títulos cambiais. Com isso, a moeda norte-americana fechou abaixo do recorde histórico da quarta-feira, mas, ainda assim num patamar bastante elevado, R$ 2,4120 na ponta de venda. Os investidores continuam preocupados com as incertezas causadas pelas dificuldades de longo prazo: crise energética, incertezas econômicas na Argentina e contínua desaceleração da economia norte-americana. Nesse cenário, a preferência ainda recai sobre aplicações de baixo risco, especialmente atreladas ao dólar, o que sustenta os altos patamares de negociação da moeda. Os juros vêm acompanhando o pessimismo conforme se consolida a expectativa de manutenção ou alta da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para discutir o patamar dos juros. E o mercado de ações acompanhou as quedas em Nova York, que refletem o fraco desempenho da economia dos Estados Unidos. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4120, com queda de 0,41%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,71%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 21,800% ao ano, frente a 20,920% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,11%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,62%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,77%. Veja a seguir o resumo dos acontecimentos mais relevantes dos mercados na semana e as perspectivas para a semana que vem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.