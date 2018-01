Mercados: dólar em alta na abertura dos negócios Sem confirmação de um apoio adicional à Argentina no final de semana, a abertura dos negócios nesta segunda-feira dá sinais de que os negócios podem voltar a registrar forte nervosismo com a demora do Fundo Monetário Internacional (FMI) em liberar mais recursos para o país vizinho. O secretário de Finanças da Argentina, Daniel Marx, chegou a afirmar que esta negociação pode levar, pelo menos, mais quatro dias. Além disso, mesmo que a ajuda seja confirmada, a Argentina terá que conseguir equilibrar suas contas e retomar o crescimento econômico. Sem que este cenário seja uma realidade, a esperada ajuda de US$ 6 bilhões a US$ 9 bilhões apenas ameniza momentaneamente os problemas do país. Os principais títulos da dívida pública argentina (FRBs) começaram o dia em queda. Há pouco eram vendidos a 74,000 centavos por dólar, com queda de 3,27% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Já os títulos brasileiros (C-Bonds) estão cotados a 73,063 centavos por dólar - com desvalorização de 0,59% em relação às últimas operações de sexta-feira. O dólar comercial está em alta desde a abertura dos negócios. Há pouco estava cotado a R$ 2,4860 na ponta de venda, com alta de 0,89% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,22%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,980% ao ano, frente a 23,700% ao ano registrados ontem. Estados Unidos e eleições No Brasil, além da Argentina, pesam as influências do cenário norte-americano. Teme-se um desaquecimento mais forte da economia dos Estados Unidos, que comprometeria o crescimento de todos os países. Internamente, os analistas consideram que as eleições presidenciais no próximo ano começarão a ter importância cada vez maior nas decisões dos investidores. Caso o partido de oposição ocupe a liderança nas pesquisas de voto, a instabilidade deve aumentar nos mercados, segundo os analistas, devido à insegurança sobre o plano para o próximo governo. Não deixe de ver no link abaixo as perspectivas para a semana no mercado financeiro e as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.