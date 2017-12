Mercados: dólar opera em alta Os investidores continuam atentos à trajetória do dólar e sua influência no mercado de juros e na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A moeda norte-americana passou a maior parte da manhã em queda, abaixo de R$ 2,30. Mas, no início da tarde, inverteu a tendência e está cotada a R$ 2,3160 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,17% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa opera com baixa de 0,34%. Nem mesmo a notícia de que o mercado de ações pode ficar isento da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira (CPMF) anima os investidores, pois eles não acreditam que, de fato, esta medida venha a prevalecer. Mesmo para os investidores estrangeiros, esta isenção não foi colocada em prática. Além disso, há incertezas internas - racionamento de energia e sucessão presidencial - e externas - Argentinas -, o que afeta a confiança dos investidores. No mercado de juros, as taxas continuam a recuar. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,952% ao ano, frente a 21,250% ao ano registrados na sexta-feira. Mercados internacionais O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 2,02%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,94%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em queda de 0,14%. Na quarta-feira, o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) reúne-se para reavaliar os juros norte-americanos. A maioria das apostas aponta para um corte entre 0,5 e 0,25 ponto porcentual. Hoje os juros nos Estados Unidos estão em 4% ao ano. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.