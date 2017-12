Mercados: dólar opera em alta de 0,48% Os investidores não têm dúvidas de que o Banco Central (BC) estará novamente presente no mercado de câmbio hoje, com o objetivo de conter qualquer pressão de alta sobre as cotações do dólar. A moeda norte-americana abriu cotada a R$ 2,3150, em alta de 0,65% em relação aos últimos negócios de ontem. Há pouco era vendida a R$ 2,3110, com alta de 0,48%. Atentos aos números das contas externas do Brasil divulgadas ontem e às incertezas em relação à Argentina, ao desaquecimento da economia mundial e ao processo eleitoral de 2002, os analistas começam a se perguntar até que ponto o BC será capaz de segurar esta alta. O BC divulgou ontem o déficit em transações correntes. No acumulado de 12 meses, está em US$ 27,342 milhões, o que significa 4,76% do Produto Interno Bruto (PIB). No final do ano, a perspectiva é de que chegue a 4,97% do PIB, o maior do governo Fernando Henrique e não se espera uma melhora neste cenário. O BC já confirmou a queda de investimentos diretos para o País neste ano. Segundo os dados, a entrada de recursos deve ficar em torno de US$ 20 bilhões. No ano passado, este volume foi de US$ 30 bilhões. Na balança comercial, a previsão é de que o déficit - importações maiores que exportações - fique em torno de US$ 500 milhões. O saldo da conta corrente é o resultado da balança de serviços (viagens internacionais, remessa de lucros, pagamento de juros no exterior, entre outros), da balança comercial (diferença entre exportações e importações) e das transferências unilaterais (dinheiro de remessa de estrangeiros no Brasil ao exterior e vice-versa). Quanto mais negativo este saldo, mais dólares o País necessita para fechar suas contas. Analistas consideram que, mesmo com o anúncio de que o BC captará recursos no exterior para compensar a entrada menor de dólares, pode faltar moeda norte-americana no mercado, caso as condições da Argentina piorem ou o impacto do racionamento de energia seja muito forte na economia brasileira. Nestas situações, são as grandes as chances de que os investidores aumentem a demanda por dólar como forma de hedge (proteção). Argentina Em relação ao país vizinho, as notícias também não são positivas. Segundo apuração da correspondente Marina Guimarães, as contas argentinas também correm o risco de não fecharem até o final do ano. O acordo da Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o déficit do primeiro semestre não ultrapasse o patamar de US$ 4,939 bilhões e, para todo o ano, este total não pode ser superior a US$ 6,5 bilhões. Os últimos dados revelam que só nos primeiros cinco meses de 2001, o governo já atingiu 99,2% da meta semestral, registrando um déficit de US$ 4,899 bilhões. O ministério de Economia acredita que em junho haverá o primeiro saldo positivo, em torno de US$ 200 milhões a US$ 300 milhões. Mas, enquanto estes números não se confirmam, os investidores mantêm-se cautelosos em relação ao país vizinho. Além disso, as últimas medidas adotadas pelo ministro da Economia, Domingo Cavallo, que diferenciou o câmbio para operações comerciais e financeiras, soaram para muitos analistas como o primeiro passo no sentido de acabar com a paridade dólar/peso. Este cenário gera muitas incertezas, já que a maioria da dívida do governo e de empresas privadas está vinculada ao dólar, o que põe em risco a saúde financeira do país. Veja os demais números do mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em baixa de 0,69%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 21,650% ao ano, frente a 21,300% ao ano ontem. Em Nova York, as bolsas operam em baixa, apesar da expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) reduza a taxa de juros em 0,5 ponto porcentual em sua reunião que termina amanhã. Hoje a taxa é de 4% ao ano. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,75%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com baixa de 1,24%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com queda de 1,07%. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.