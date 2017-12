Mercados: dólar pode voltar a subir Os negócios no mercado financeiro devem ficar retraídos hoje, o que já é comum às sextas-feiras, quando os investidores evitam tomar posições para não correr riscos, já que os mercados norte-americanos ainda operam após o fechamento dos negócios no Brasil. Nessa sexta-feira, esse movimento tende a ser ainda mais acentuado, pois até quarta-feira, os negócios estarão parados no Brasil devido ao carnaval. A cotação do dólar deve continuar em alta, pois os investidores posicionam-se em moeda norte-americana como forma de segurança. Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,0480 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,410% ao ano, frente a 16,350% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,25%. Os investidores devem continuar atentos ao longo dos próximos dias às crises econômicas na Argentina e na Turquia. O grande temor para os investidores é que isso provoque uma diminuição da entrada de capital estrangeiro no País, afugentado pela apreensão em relação à economia de países emergentes. Hoje, a Bovespa indicou uma saída de R$ 48,2 milhões nos 20 primeiros dias de fevereiro. Mas, no acumulado do ano, o resultado ainda é positivo - entrada de R$ 675 milhões.