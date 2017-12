Mercados: dólar recua com leilão de cambiais Os investidores começaram o dia em compasso de espera. No mercado de câmbio, o dólar abriu em alta de 0,53% em relação aos últimos negócios de quarta-feira. Logo depois da abertura, o Banco Central (BC) decidiu leiloar papéis cambiais no total de 2 milhões de títulos a fim de aumentar a liquidez no mercado e conter a escalada das cotações. Com isso, o dólar comercial recuou e há pouco, estava cotado a R$ 2,4040 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,74% em relação às últimas operações de ontem. Outra novidade neste início da manhã foi a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), revelando uma alta de 0,4% em maio. O resultado ficou dentro do esperado pelos analistas. Trata-se de mais um fator que sinaliza a possibilidade de novas reduções de juros nos Estados Unidos, já que, segundo o último relatório divulgado pelo banco central norte-americano (Fed), os sinais ainda indicam que a economia do país está em retração. Com a inflação controlada, o Fed teria mais espaço para cortar os juros que estão atualmente em 4,0%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em queda, seguindo os movimentos do mercado acionário norte-americano de ontem, quando foi feriado no Brasil (veja mais informações no link abaixo). Há pouco, a Bovespa estava em queda de 1,02%. No mercado de juros, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 21,300% ao ano, frente a 20,920% ao ano ontem. No mercado norte-americano, novamente as bolsas abriram em queda. O Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em baixa de 0,29%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com baixa de 1,45%. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.