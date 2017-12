Mercados: dólar registra queda e oscilações O Banco Central (BC) atacou em todas as frentes na manhã de hoje para derrubar o dólar. Para completar a decisão de alta de 1,5 ponto porcentual na taxa básica de juros (Selic) - de 16,75% para 18,25% ao ano -, o BC vendeu moeda no mercado. Além disso, o presidente da instituição, Armínio Fraga, deixou clara a intenção de intervir no mercado de câmbio tanto com leilões, quanto com venda de dólares, para segurar a alta das cotações. Em sua entrevista, Fraga declarou que a expectativa de entrada de dólares no mercado deve ser mais forte - de US$ 10,8 bilhões a mais até o final do ano. Esse dinheiro vem do Fundo Monetário Internacional (FMI), de organismos multilaterais, captações externas e negociações com ações. Desse total, Fraga explicou que US$ 6,2 vão direto par a as reservas e os US$ 4,6 restantes passam pelo mercado. Para os analistas, o recado do BC ficou claro claro: o dólar perto de R$ 2,50 estava ameaçando o cumprimento da meta de inflação - de 4% para este ano com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. Agora, resta saber se os investidores e as empresas vão acreditar na eficiência desse potencial e reverterão suas expectativas na mesa de negócios. Os analistas lembram que, mesmo com um sucesso na operação do BC, as incertezas continuam no cenário, com a crise de energia, a situação da Argentina e a sucessão presidencial em 2002. Veja como está o mercado financeiro O dólar comercial está cotado a R$ 2,3750 na ponta de venda dos negócios - queda de 3,81% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 1,56%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,180% ao ano, frente a 22,500% ao ano ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.