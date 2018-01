Mercados: dólar sobe e Bolsa recua O presidente argentino Fernando De la Rúa viajou para os Estados Unidos sem um acordo com os governadores peronistas - do partido de oposição -, o que significa 14 das 23 províncias do país mais a capital federal. Sem este acordo, as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e os investidores estrangeiros devem ficar mais difíceis e é muito provável que De la Rúa não obtenha nenhum apoio internacional. Segundo informou a editora Cynthia Decloedt, o presidente De la Rúa e o ministro da Economia Domingo Cavallo apresentam hoje seu novo plano econômico a banqueiros e investidores de Wall Street. O encontro acontece em um almoço organizado pela Americas Society, em Nova York e, segundo o jornal argentino Ámbito Financiero, foi organizado por William Rhodes, titular do Citibank. No Brasil, foi divulgado no início desta manhã o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) referente ao mês de outubro. O resultado ficou em 0,83% e, no mês passado, foi de 0,28%. Com isso, a inflação acumulada no ano, segundo o Índice, ficou em 6,22% - acima da meta de inflação para este ano, de 4% com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. O resultado poderá influenciar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em sua próxima reunião marcada para os dias 20 e 21 de novembro, quando será reavaliada a Selic, a taxa básica de juros, atualmente em 19% ao ano. Com a inflação em alta, os analistas acreditam que perde força a chance de que a Selic seja reduzida. Isso porque juros mais baixos estimulam o consumo, que por sua vez pode pressionar a inflação. Uma notícia que está afetando o humor dos investidores no mercado de ações foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ontem, que cassou uma liminar que desobrigava um fundo de pensão de recolher o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Esta decisão abre a possibilidade de que a imunidade tributária dos fundos em relação ao Imposto de Renda (IR) também seja eliminada. Isso provocaria o recolhimento de IR sobre o ganho mensal dos fundos de pensão e também no resgate dos recursos. Para a Bolsa, é uma possibilidade negativa, já que os fundos de pensão têm grandes volumes aplicados. Vale lembrar que, a partir do próximo ano, a alíquota de IR para investimentos no mercado de ações sobre de 10% para 20%, o que por si só já é ruim para o mercado. Veja os números do mercado financeiro O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,5410, com alta de 0,36%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,950% ao ano, frente a 20,730% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 1,02%. De acordo com apuração da repórter Elisabete Francio, a Bovespa movimentou em outubro um volume financeiro de US$ 4,30 bilhões, com uma média diária de US$ 196 milhões. O resultado é 8,27% maior que a média diária obtida em setembro, de US$ 181 milhões. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.