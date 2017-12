Mercados: dólar sobe em dia de feriado em SP O baixo volume de negócios não impediu o dólar de voltar a subir nesta segunda-feira, reagindo depois da queda provocada na sexta-feira pelas vendas do Banco Central (BC) e de exportadores. A moeda norte-americana, novamente impulsionada pelas expectativas em relação à Argentina, chegou a ser cotada a R$ 2,4700, com valorização de 1,44%. No início da tarde, a cotação recuou para R$ 2,4500 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,62% em relação ao fechamento de sexta-feira. Com o feriado estadual em São Paulo, o mercado de dólar comercial funciona nesta segunda-feira com liquidez bastante reduzida. Como hoje a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) não abre e, portanto, não há possibilidade de se fazer operações no mercado de futuros, os negócios com dólar à vista são feitos apenas para atender a contratos específicos, e não para giro dos bancos. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também permanece fechada e, portanto, o mercado de ações não tem atividade hoje. Argentina: expectativa com leilão Na Argentina, onde também é feriado hoje, é grande a expectativa para o leilão de US$ 850 milhões de Letras do Tesouro (Letes) que ocorrerá amanhã (veja mais informações no link abaixo). O leilão ocorre em um momento em que o receio de um default - leia-se calote -, ou mesmo de um rompimento da paridade cambial, volta a ser considerado pelos investidores. Diante da dificuldade da economia argentina em se reerguer após várias iniciativas do governo, o ministro da economia, Domingo Cavallo, estuda novas medidas, que provavelmente incluirão cortes de gastos, ao mesmo tempo em que estaria tentando convencer os bancos a aceitar juros mais baixos no leilão de Letes desta terça. Cavallo deve falar hoje às 19h sobre o leilão. Também há o risco político neste momento. O país, que tem eleições parlamentares em outubro, não conta com vice-presidente e o presidente Fernando De la Rúa está enfraquecido. O ministro Domingo Cavallo, nomeado pelo presidente para tirar a economia da recessão, vem fracassando em suas medidas mais recentes e tem adversários tanto na situação quanto na oposição, como os ex-presidentes Alfonsín e Menem. Mercados em Nova York Em Nova York, o Dow Jones - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra alta de 0,66%. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - está em alta de 1,67%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.