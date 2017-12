Mercados: dólar volta a subir As denúncias contra o presidente do Senado Jader Barbalho refletem de modo pontual no mercado hoje. Porém, mais importante do que esse fato são as incertezas em relação às perspectivas econômicas oara a Argentina, os efeitos da crise de racionamento de energia no Brasil e a possibilidade de eleição de um candidato de oposição ao cargo de presidente da República em 2002. O cenário inspira cautela por parte dos investidores. Sem notícias positivas que possam reverter as projeções para queda do investimento direto para o País, o saldo deficitário para a balança comercial e pressão sobre os índices de inflação, os investidores que têm dólares em carteira como forma de segurança (hedge) não se desfazem do ativo. Com isso o dólar voltou a subir hoje depois de três dias consecutivos de baixa. Há pouco estava cotado a R$ 2,3770 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,76% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os juros seguiram a mesma tendência negativa e registraram alta durante a manhã. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,497% ao ano, frente a 20,250% ao ano registrados na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,78%. Mercado internacional Em Nova York, as bolsas operam em baixa. O Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,79%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 2,85%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera em queda de 1,39%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.