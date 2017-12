Mercados: dólar volta a subir O dólar voltou a subir depois de passar boa parte da manhã em queda. Durante a entrevista do diretor de política monetária do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, as cotações chegaram a bater no patamar mínimo de R$ 2,3880 (veja mais informações no link abaixo). Há pouco, o dólar era vendido a R$ 2,4240, com alta de 0,08% em relação aos últimos negócios de ontem. Segundo o chefe da mesa de câmbio do ING Barings, Alexandre Vasarhelyi, nos últimos dias, o mercado estava muito "perdido" em relação à atuação do BC no mercado de câmbio. Com as declarações de Figueiredo, Vasarhelyi acredita que os investidores têm uma idéia mais clara de qual é a estratégia de atuação do BC para conter as pressões de alta sobre o dólar. "O mercado entendeu que o BC terá uma atuação limitada no mercado de dólares à vista, de R$ 6 bilhões até o final do ano, o que dá uma média diária de US$ 50 milhões por dia útil e ninguém sabe se isso será suficiente para irrigar o mercado, seja por um movimento especulativo ou por uma elevação na demanda por hedge", explica Vasarhelyi acredita que a flexibilidade da atuação do BC se dará apenas na emissão de títulos cambiais. "Se a situação da Argentina se deteriorar ainda mais, é provável que a atuação seja mais agressiva por meio dos títulos", explica. O Banco Central anunciou no dia 21 de junho, um dia após a elevação da taxa básica de juros (Selic) de 16,75% para 18,25% ao ano, a intenção de interromper um possível movimento especulativo, que estaria pressionando as cotações do dólar de maneira exagerada. De lá para cá, já gastou US$ 880 milhões, sem levar em conta a intervenção realizada na terça-feira - estimada em US$ 100 milhões - e a venda realizada hoje durante a manhã. Além da colocação dos dólares, o BC também ofertou ao mercado, na semana passada, US$ 4 milhões de títulos cambiais. Neste ano, o total de papéis vendidos pelo BC com estas características, ou seja, corrigidos pela variação do câmbio, é de US$ 13,8 bilhões.