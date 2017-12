Mercados dos EUA fecham mais cedo hoje Alguns mercados fecham mais cedo nesta quinta-feira nos EUA, por causa do feriado de amanhã, Dia da Independência. Por recomendação da Bond Market Association, o mercado de títulos do Tesouro fecha às 15h (de Brasília); isso vale para todos os títulos governamentais e municipais, títulos hipotecários, bônus corporativos com grau de investimento negociados no balcão e todas as operações de mercado secundário, inclusive Bradies, commercial papers e euro-certificados de depósitos. Na New York Stock Exchange os negócios vão até as 14h (de Brasília). Na Chicago Board of Trade (CBOT), os negócios com contratos financeiros (títulos do Tesouro, swap de taxa de juro, contratos de Fed Funds de 30 dias, opções e futuros de agências e futuros de eurodólares) vão até as 13h (de Brasília); os demais terão horários normais. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os negócios com contratos futuros e opções de ouro vão até às 13h10 (de Brasília), enquanto os negócios com os contratos futuros de petróleo cru e produtos vão até as 14h (de Brasília). Na sexta-feira, todos os mercados financeiros estarão fechados.