Mercados dos EUA não operam hoje Os mercados norte-americanos não operam hoje, dia 21, por causa de um feriado nacional (Dia de Martin Luther King Jr.). O único evento previsto para o dia é um discurso do presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, William Poole, em evento promovido por uma associação do setor de comércio varejista, em Scottsdale (Arizona), às 21h (de Brasília).