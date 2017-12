Mercados dos EUA trazem otimismo Os dados sobre o desemprego nos EUA reforçaram os números das últimas semanas, indicando o desaquecimento suave da economia norte-americana. Isso tranqüiliza os mercados internacionais, pois o governo norte-americano avaliava que a economia vinha crescendo num ritmo muito acelerado, aumentando os juros para refrear essa tendência. Desde junho de 1999, os juros nos EUA subiram de 4,75% para 6,5%. O medo é que a euforia crescesse, e, em alguns meses, quando se descobrisse que ela estivesse pressionando a inflação, ocorresse uma recessão. Na medida em que essas elevações de juros promovidas pelo Fed -banco central norte-americano- surtem efeito, pode-se até vislumbrar uma perspectiva de estabilidade nas taxas próximas dos atuais patamares. Com isso, o otimismo nos mercados dos EUA levou o Dow Jones - Índice das ações mais negociadas em Nova Iorque - a subir 1,47%, e a Nasdaq - bolsa eletrônica que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática -, 1,58%. A Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo - seguiu a tendência, subindo 1,44%. O otimismo também trouxe um fluxo positivo de dólares, abaixando suas cotações a 1,8000, uma queda de 0,11%. As taxas dos títulos para contratos de swap com base de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,32% ao ano, frente a 18,28% ontem, dada a nova expectativa de que o governo só volte a baixar novamente a taxa de juros básica da economia, a Selic, na próxima reunião do Copom - Comitê de Política Monetária -, dia 18.