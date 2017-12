Mercados: economia dos EUA volta a preocupar A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou com volume de negócios significativo durante a manhã em função do vencimento do exercício de opções - contratos que negociam o direito de comprar ou vender ações (veja mais informações no link abaixo). No total, foram R$ 829 milhões. Em relação aos negócios, a Bovespa registra queda de 1,34%. Mas a expectativa dos analistas é que os negócios voltem a apresentar baixo volume em função das incertezas em relação ao ritmo do desaquecimento da economia norte-americana. A preocupação mais próxima é a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) marcada para quarta-feira. No mercado de juros, as taxas registram leve alta. Há pouco, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,170% ao ano, frente a 16,060% ao ano registrados na sexta-feira. O dólar comercial está cotado a R$ 2,0040 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,05% em relação aos últimos negócios de sexta-feira.