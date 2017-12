Mercados em alta Hoje foi o primeiro dia da nova composição de ações no cálculo do Ibovespa - índice dos papéis mais negociados na Bolsa de Valores de São Paulo - após a saída da Telesp, o principal papel que compunha o índice até sexta-feira, com peso de 12%. A bolsa acusou alta de 2,16%, com Telesp prosseguindo em queda de 1,02% nas ações ordinárias - sem direito a voto - e de 13,49% nas preferenciais -com direito a voto -, um movimento esperado. Desde que Telesp foi retirado do cálculo do Ibovespa, a queda é natural, pois os fundos passivos - aqueles que têm na carteira exatamente as mesmas ações na mesma proporção do índice, teriam de vender esses papéis, migrando para os da nova composição, em especial Telemar, Petrobrás e Globocabo. Com o meio-feriado de hoje nos EUA - os mercados funcionaram até às 14:00 (hora local) -, o Dow Jones - índice das ações mais negociadas na bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 1,08% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática- em alta de 0,65%. O dólar fechou em 1,8150, com alta de 0,44%. Os juros prefixados de contratos de swap com base de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,63% ao ano, frente a 18,88% ao ano na sexta-feira.