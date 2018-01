Mercados em cautela na véspera de feriado O clima de cautela é forte no mercado financeiro brasileiro, principalmente porque hoje é véspera de um feriado nacional - Dia de Nossa Senhora Aparecida. Como amanhã saem números importantes nos Estados Unidos - vendas no varejo, índice de confiança do consumidor, inflação no atacado - e, no domingo, acontecem as eleições parlamentares na Argentina, a expectativa é de que os investidores não abandonem o posicionamento mais conservador. O país vizinho continua no centro das preocupações. Ninguém sabe o que pode acontecer após as eleições e o risco é grande de que o cumprimento do déficit zero fique mais difícil, caso a oposição ocupe a maioria dos postos colocados em eleição. O anúncio feito pelo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, de que a instituição, juntamente com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (Bird), estudam um programa da reestruturação da dívida pública externa da Argentina não é suficiente para que os investidores melhorem a sua percepção em relação ao país vizinho. Muitos analistas acreditam que apenas uma mudança na política cambial poderia solucionar os problemas da Argentina. Mas esta estratégia pode trazer, inicialmente, muitos estragos para a economia do país, já que a maioria da dívida das empresas e do próprio governo argentino está vinculada à moeda norte-americana. Veja os números do mercado O dólar comercial abriu cotado a R$ 2,7700 e há pouco estava em R$ 2,7780 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,22% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,970% ao ano, frente a 23,950% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,84%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 1,63%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com alta de 3,83%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,01%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.