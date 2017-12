Mercados em compasso de espera O mercado financeiro permanece com baixo volume de negócios. Em uma semana de apenas três dias úteis - segunda-feira foi feriado e na sexta-feira os bancos não abrem -, os investidores mantêm suas posições. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 2,26%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9610 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,10% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,850% ao ano, frente a 16,900% ao ano registrados ontem. A avaliação dos especialistas é de que esse ritmo se repetirá amanhã. O movimento de negócios só deverá ser retomado na volta do feriado de Ano Novo, quando as variáveis a serem consideradas pelos analistas irão mudar. O mercado deve começar o ano avaliando as perspectivas para queda de juros nos Estados Unidos e no Brasil.