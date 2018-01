Mercados em compasso de espera O mercado financeiro deve operar em compasso de espera hoje, aguardando o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve definir a nova taxa básica de juros - Selic. A taxa está em 15,75% ao ano e a expectativa é de corte de 0,25 ponto porcentual ou 0,50 ponto porcentual. Nessa decisão, o Comitê deve levar em conta, além da estabilidade econômica no Brasil, o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana e o preço do petróleo. Em relação aos Estados Unidos, os analistas temem que a política de alta de juros, que vinha sendo promovida pelo banco central dos Estados Unidos (FED) desde junho do ano passado, tenha desaquecido de maneira muito rápida a economia do país. Nesse sentido, os números econômicos norte-americanos e os resultados das empresas do país têm atraído a atenção dos analistas, pois fornecem sinais do ritmo do desaquecimento. Hoje a expectativa fica por conta do índice de preços ao consumidor (CPI). De acordo com pesquisa da Dow Jones, a previsão média de 14 economistas ouvidos é de uma alta de 0,2%. Também serão divulgados dados da produção industrial dos EUA em dezembro e o relatório semanal Redbook, sobre o desempenho do comércio varejista na semana até 13 de janeiro. No final do dia também deve sair o resultado da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que deve definir por um corte na produção em torno de 1,5 milhão de barris por dia. O novo presidente da Organização, Chakib Khelil, afirmou, em Viena, que todos os países-membros do cartel são favoráveis à redução. Veja a abertura do mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,92%, impulsionada pelos números positivos do mercado norte-americano. Há pouco, o índice futuro Nasdaq - que mede a valorização das ações de empresas de tecnologia mais negociadas em Nova York - registrava alta de 2,56%, estimulado pelo balanço da Intel, divulgado na noite de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 16,160% ao ano, frente a 16,102% ao ano registrados ontem. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9500 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,10% em relação aos últimos negócios de ontem.